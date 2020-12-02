Экс-глава отдела полиции в Новосибирске получил условный срок за взятки обедами

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Суд в Новосибирске приговорил бывшего начальника отдела полиции в Новосибирске к трем годам лишения свободы условно за получение взяток в виде бесплатных обедов в кафе, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В начале сентября источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что бывший начальник районного отделения полиции в Новосибирске обвиняется в систематическом получении взяток в виде бесплатных обедов в кафе с 2015 по 2018 год. Чаще всего ими были хинкали и салат из огурцов. Как сообщала ранее Кулешова, за взятки начальник полиции не составлял протоколы об административных нарушениях в отношении владельцев кафе.

"Собранные следственным отделом по Дзержинскому району Новосибирска следственного управления СК РФ по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отдела полиции № 5 "Дзержинский" УМВД России по городу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в значительном размере") <…> Подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и лишением права занимать должности государственной службы на 3 года", - сообщила Кулешова.

По ее словам, вину в совершении преступления фигурант уголовного дела признал в полном объеме. Уголовное дело в отношении дававших взятки выделено в отдельное производство. В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемого - автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей, а также на имущество и денежные средства взяткодателей общей стоимость более 10 млн рублей.