Иркутские власти потребовали перенести приют для животных "Пять звезд"

В начале ноября общественный инспектор в области обращения с животными межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории выявила нарушения в приюте "Пять звезд", расположенном в деревне Карлук в 13 км от Иркутска. Собаки и кошки содержались в ненадлежащих условиях без еды и воды, 80% из них были истощены и больны. Компания "Пять звезд", которой принадлежит приют, является исполнителем госконтрактов по отлову бездомных животных.

ИРКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Служба ветеринарии Иркутской области по итогам проверки иркутского приюта для бездомных собак и кошек "Пять звезд", в котором общественники выявили факты жестокого обращения с животными, выдала предписание об устранении нарушений, в том числе потребовала от собственника до 1 марта перенести приют в другое место. Сейчас он находится в жилой зоне, что нарушает законодательство, сообщил в среду журналистам руководитель службы Сергей Шевченко.

"По итогам проверки сформирован акт. Он сегодня направлен в прокуратуру Иркутской области. Оформлено предписание, содержащее в себе девять пунктов в отношении нарушений, о необходимости обеспечить содержание и все мероприятия для животных в приюте в соответствии с требованиями порядков и федерального законодательств. Это должен быть приют не в этом месте, где он сейчас находится, потому что нарушается требование санитарно-защитных зон. Перенос приюта нами обозначен датой 1 марта", - сказал Шевченко.

По его словам, собственник компании "Пять звезд", которой принадлежит приют, ранее сообщал властям о том, что переезд планируется в Усольский район.

Сроком устранения большинства нарушений в предписании указано 12 декабря. Как рассказал Шевченко, из грубых нарушений, выявленных в приюте, является, в частности, совместное содержание больных животных со здоровыми. Новых животных по прибытии в приют не помещали на карантин. Также выявлены нарушения дезинфекционного режима, ненадлежащее санитарное состояние ветеринарного блока, отсутствие медицинских инструментов для клинического осмотра животных и другие.

Руководитель ветслужбы также сообщил, что, по состоянию на 1 декабря компания "Пять звезд" является исполнителем 14 муниципальных контрактов по отлову бездомных животных. Власти намерены проработать вопрос по возврату бюджетных средств, полученных подрядчиком, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств.

Ситуация в приюте

Как сообщал ТАСС, на момент проверки приюта в Карлуке общественным инспектором там находились 187 взрослых собак и 29 щенков. По информации с сайта Росприроднадзора, животные содержались в вольерах размером не более 2 кв. м, при этом в одном вольере было до восьми взрослых особей или до 20 щенков. Собак обнаружили в крайней степени истощения и обезвоживания, у 80% из них были заметны признаки чумы плотоядных и парвовирусного энтерита. В клетках не было еды и воды, а вместе с живыми собаками в них находились трупы животных. Иркутские зоозащитники 8 ноября вывезли из приюта более 170 собак и кошек.

В выписке из Единого государственного реестра юридических лиц указано, что ООО "Пять звезд" зарегистрировано в Иркутске в 2008 году. Основным видом деятельности является ветеринария.