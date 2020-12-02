ТУСУР стал координатором работ по развитию кадрового потенциала электронной промышленности

ТАСС, 2 декабря. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) проведет работы по развитию кадрового потенциала электронной промышленности в рамках госконтракта с Минпромторгом РФ. Стороны договорились о намерениях закрепить за ТУСУР роль головной организации по обеспечению развития кадрового потенциала электронной промышленности РФ посредством совершенствования в ряде российских вузов обучающих центров проектирования электроники, сообщили в среду в пресс-службе вуза со ссылкой на телеграм-канал ректора ТУСУР Виктора Рулевского.

"ТУСУР выступит координатором данных центров компетенций. В качестве ключевых партнеров по реализации и развитию кадрового потенциала также будут принимать участие ведущие российские университеты, НИИ и федеральные научно-исследовательские центры, инновационные компании. Это НИУ "Московский институт электронной техники", Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, Южный федеральный университет, АО "Зеленоградский нанотехнологический центр" и другие", - написал Рулевский.

Он отметил, что ТУСУР намерен привлечь все ресурсы и компетенции Томской области в сфере электронной и радиоэлектронной промышленности для развития одной из ключевых для страны отраслей. Например, действующие в ТУСУР центр "Нанотехнологии", который входит в

Национальную нанотехнологическую сеть РФ, НИИ микроэлектронных систем, НИИ систем электросвязи, технологические лаборатории. "В нашем регионе уже есть мощный кластер, костяк которого составляют вузы, НИИ, электронные и IT-компании - именно это позволило ТУСУР сформировать проект "Системы связи и микроэлектроника" в рамках НОЦ мирового уровня, который создается в Томской области", - добавил ректор.

Цена контракта составила более 36 млн рублей, сроки выполнения - до июня 2021 года.

В сотрудничестве с образовательными и индустриальными партнерами ТУСУР разработает новые дополнительные образовательные программы в области проектирования интегральных монолитных схем, СВЧ устройств, контроля элементов электронной компонентной базы и др. В рамках выполнения контракта также планируется разработать и апробировать методики отбора специалистов в кадровый резерв для организаций, производящих телекоммуникационное оборудование, вычислительную технику, системы интеллектуального управления, специальное технологическое оборудование. С их применением в кадровый резерв российских предприятий по итогам выполнения госконтракта должно быть отобрано не менее 340 человек.