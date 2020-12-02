Новосибирский Минздрав не усмотрел связи между гибелью четверых пациентов в больницах

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Минздрав Новосибирской области изучил обстоятельства гибели четверых пациентов новосибирских больниц в результате несчастных случаев и не обнаружил связи между ними. Об этом в среду сообщает пресс-служба министерства.

Ранее источники в правоохранительных органах сообщали ТАСС, что в трех новосибирских больницах погибли в течение нескольких дней четыре пациента. Трое из них лечились от COVID-19. По данным источников, все четверо покончили с собой.

"Минздрав Новосибирской области запросил информацию у медицинских организаций обо всех инцидентах, которые произошли в больнице № 25, госпитале ветеранов войн № 2 и областной больнице. Несчастные случаи в новосибирских больницах не связаны между собой", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что не все погибшие пациенты были инфицированы коронавирусом и лечились в инфекционных госпиталях. Те же, кто лечился в них, находились в разном состоянии: от тяжелого до удовлетворительного. При этом ни один пациент не состоял на учете психиатра и не показывал признаков психического расстройства или неадекватного поведения.

По данным оперативного штаба на утро 2 декабря, в Новосибирской области зарегистрировано более 22 тыс. случаев заражения коронавирусом, с 11 октября в регионе выявляют более 100 заболевших в сутки.

До конца года в области действует режим повышенной готовности, в рамках которого введен ряд ограничений. В частности, с 16 ноября в регионе прекратили работать фудкорты и расположенные в торговых центрах кинотеатры, с 00:00 до 08:00 запрещена работа ресторанов и ночных клубов, кроме кафе в аэропортах, гостиницах и на вокзалах.