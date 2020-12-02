Власти Новосибирской области вдвое сократят финансирование госпрограммы развития сел

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Новосибирской области в 2021 году почти в два раза сократит финансирование программы комплексного развития сельских территорий региона - с 1,3 млрд до 763 млн рублей. Это связано, в том числе, с отсутствием средств на развитие транспортной инфраструктуры, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства.

"В рамках реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2020 году планируется направить 1,3 млрд рублей, в том числе 870 млн рублей из федерального бюджета. В 2021 году на реализацию госпрограммы планируется направить 763 млн рублей, в том числе 587 млн рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сокращение финансирования связано с отсутствием распределения средств на развитие транспортной инфраструктуры, в 2020 году на это выделяли 380 млн рублей. Кроме того, в 2021 году планируется завершить строительство крупных объектов газо- и водоснабжения.

В 2020 году Новосибирская область участвует в девяти мероприятиях госпрограммы. Наибольший объем средств - 618 млн рублей - направили на создание современного облика сельских территорий: строительство, реконструкцию и капремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы, покупку транспорта и оборудования в Куйбышевском, Маслянинском, Новосибирском, Сузунском и Тогучинском районах области.

Как ранее сообщал ТАСС, более 30 объектов построят или реконструируют в 2021 году в селах Новосибирской области по госпрограмме. Наиболее востребованными для сел стали строительство и реконструкция систем водоснабжения, также программа предусматривает строительство газопроводов с распределительными узлами в Маслянино. В Каргате, селе Пайвино и поселке Октябрьский построят котельные.

Программа развития сельских территорий была утверждена в 2019 году, в нее было включено создание современного облика сел, строительства новых дорог, газовых сетей и водопроводов в сельской местности и обеспечение жителей благоустроенным жильем - как служебным, так и по ипотеке. Госпрограмма призвана сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским населением, создать комфортные условия для проживания, а также снизить отток жителей с сельских территорий.