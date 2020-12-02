СК возбудил дело по факту пропажи 17-летнего подростка в Томске

ТОМСК, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство" по факту пропажи 17-летнего подростка в Томске. Молодой человек три дня назад ушел из дома прогуляться и до сих пор не вернулся, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 30 ноября 2020 года в дневное время 17-летний томич вышел с целью прогуляться из дома, где он проживал совместно с родителями. Домой подросток не вернулся, его местонахождение по настоящее время неизвестно", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Была сформирована следственная группа из томских и новосибирских сотрудников Следственного комитета и органов внутренних дел.

"Организованы широкомасштабные поисковые мероприятия, в которых, помимо сотрудников следственного управления и полиции, принимают участие и волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", - отмечается в сообщении.