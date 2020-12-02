Бюджет Тувы на 2021 год приняли в первом чтении с дефицитом в 1,5%

ТАСС, 2 декабря. Верховный Хурал (парламент) Тувы принял в первом чтении бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Доходы регионального бюджета в следующем году запланированы в размере 37,5 млрд рублей, расходы - 38,135 млрд рублей при дефиците в 585 млн рублей. Таким образом, дефицит составит примерно 1,5% от расходов, сообщила в среду пресс-служба республиканского парламента.

"На очередном заседании сессии Верховный Хурал принял в первом чтении закон о республиканском бюджете на 2021-2023 годы", - говорится в сообщении.

В ближайшие две недели документ будет дорабатываться. Он будет проработан всеми профильными комитетами парламента по своим направлениям. Второе чтение главного финансового документа региона запланировано на 16 декабря.

Доходы бюджета в 2022 году планируются в 37,1 млрд рублей, расходы - 37,7 млрд рублей, дефицит - порядка 626 млн рублей. В 2023 году доходы - 37,7 млрд, расходы - 38,4 млрд при дефиците - 671 млн.

В ноябре 2019 года доходы бюджета на 2020 год были утверждены в сумме 32,615 млрд рублей, расходы - 33,311 млрд рублей, дефицит - 696 млн рублей.