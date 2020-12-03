Девятиклассники Новосибирской области вернутся к очному обучению с 7 декабря

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Ученики девятых классов Новосибирской области, которые после осенних каникул в связи с пандемией коронавируса обучались дистанционно, вернутся к очному обучению с 7 декабря. В данный момент удаленно обучаются около 26 тыс. девятиклассников, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

Осенние каникулы для школьников Новосибирска были продлены до двух недель. Предполагалось, что они продлятся с 26 октября по 9 ноября, однако позднее их увеличили еще на неделю - до 16 ноября. Обучение после каникул продолжилось в смешанном формате. Ученики первых - пятых и одиннадцатых классов учатся очно, остальные классы и малокомплектные школы - дистанционно.

"Для дальнейшей стабилизации ситуации по-прежнему необходимо соблюдать санитарные меры. Но в то же время мы считаем возможным поэтапный переход с дистанционного обучения на очное. Со следующего понедельника ученики девятых классов возвращаются к учебе в очном режиме", - цитирует пресс-служба замгубернатора Сергея Нелюбова.

Он уточнил, что решение о переводе других классов на очное обучение будут принимать, исходя из дальнейшей эпидемиологической ситуации в регионе, заболеваемости работников образовательных организаций и учащихся. Очное обучение для девятых классов имеет особую актуальность, так как они являются выпускными.

По информации пресс-службы, в настоящее время на больничном из-за ОРВИ, COVID-19 и других заболеваний находятся около 7% от общего числа педагогов. Ранее сообщалось, что на больничном находится 3 121 педагог, что составляет 8% от общего числа.

В начале декабря власти Новосибирской области заявили, что новогодние каникулы, которые ранее планировали продлить в образовательных учреждениях в случае сложной эпидемиологической ситуации, пройдут в запланированные даты. Они начнутся 29-30 декабря, завершатся 9-10 января. По данным оперативного штаба на утро 2 декабря, в регионе выявлено 23 046 случаев COVID-19 (плюс 182 за сутки). 18 753 пациента выздоровели (плюс 179 за сутки). Умерли еще шесть пациентов, всего в регионе от коронавируса умерли 756 человек.