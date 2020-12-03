Компания "НТЭК" обжалует решения о штрафах Росрыболовства в связи с разливом ГСМ

КРАСНОЯРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, дочерняя структура "Норникеля") обжалует в суде два решения Росрыболовства о штрафах в связи с разливом ГСМ на Норильской ТЭЦ-3. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы Красноярского краевого суда.

"20 октября 2020 года Енисейское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству выписало в отношении АО "НТЭК" постановление об административном наказании в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. АО "НТЭК" не согласились с этим документом и обратились в Норильский городской суд с жалобой на постановление. В своем ходатайстве истец просит постановление отменить, а производство по делу прекратить. Судебное разбирательство в Норильском городском суде назначено на 14 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.