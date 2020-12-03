Компания "НТЭК" обжалует решения о штрафах Росрыболовства в связи с разливом ГСМ

КРАСНОЯРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, дочерняя структура "Норникеля") обжалует в суде два решения Росрыболовства о штрафах в связи с разливом ГСМ на Норильской ТЭЦ-3. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы Красноярского краевого суда.
"20 октября 2020 года Енисейское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству выписало в отношении АО "НТЭК" постановление об административном наказании в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. АО "НТЭК" не согласились с этим документом и обратились в Норильский городской суд с жалобой на постановление. В своем ходатайстве истец просит постановление отменить, а производство по делу прекратить. Судебное разбирательство в Норильском городском суде назначено на 14 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.
Также обжаловано еще одно постановление Росрыболовства о штрафе в 12 тыс. рублей. Оно будет рассмотрено судом в Норильске 7 декабря. Ведомство считает, что компания не соблюдала требования к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания (ч. 1 ст. 8.48 Кодекса об административных правонарушениях) и допустила нарушения правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов (ст. 8.33 КоАП РФ). Оба решения вынесены в связи с разливом ГСМ на ТЭЦ в мае этого года.
Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 НТЭК в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара с дизельным топливом разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. В "Норникеле" с этой суммой не согласились, считая, что ведомство неверно применило методику оценки, и оценили ущерб от разлива топлива в 21,4 млрд рублей. Арбитражный суд края в октябре приступил к рассмотрению иска Росприродназора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей штрафа за ущерб окружающей среде. Следующее судебное заседание пройдет 4 декабря.