Налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей в Кузбассе продлят до 2024 года

КЕМЕРОВО, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Кузбасса приняли решение о продлении до 2024 года налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей, которые откроют свое дело в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг. Об этом в четверг сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, выступая с бюджетным посланием на заседании парламента Кузбасса.

"Мы продлеваем до 2024 года налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в производственной, социальной, научной сфере, а также в сфере бытовых услуг", - сказал Цивилев, попросив региональный парламент принять соответствующий законопроект в кратчайшие сроки.

Региональный закон об освобождении от уплаты налога индивидуальных предпринимателей из сфер производства, науки, бытовых услуг и социального бизнеса был принят в Кузбассе в 2015 году и действует до 1 января 2021 года. Он снижает до 0% налоговую ставку для ИП, зарегистрированных после 1 января 2015 года и применяющих патентную либо упрощенную систему налогообложения.