Омский суд признал молодежное объединение фанатов ФК "Иртыш" экстремистской организацией

ОМСК, 3 декабря. /ТАСС/. Омский суд по иску прокуратуры признал неформальное молодежное объединение футбольных фанатов "Иртыш Ultras" экстремистской организацией и запретил его деятельность. Об этом сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Омской области.

Омский футбольный клуб "Иртыш" в сезоне 2019/2020 стал победителем первенства России среди команд Олимп - Профессиональной футбольной лиги (зона "Восток") и с текущего сезона выступает во втором по силе дивизионе в системе футбольных лиг России первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Центральный районный суд Омска удовлетворил административное исковое заявление прокурора Омской области о признании неформальное молодежное объединение футбольных фанатов "Иртыш Ultras" (иные наименования - Irtysh Ultras, Brutal Jokers, Fluss Geboren) экстремистской организацией, а также запретил его деятельность", - сказали в пресс-службе.

Суд установил, что это объединение является структурированной и управляемой организацией, а его участники, в том числе несовершеннолетние, неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления экстремистской направленности. Подробности деятельности фанатов не уточняются.

В прокуратуре отметили, что запрет деятельности организации позволит эффективно пресекать преступные посягательства его участников, защитить интересы подрастающего поколения, обеспечивать защиту общества и государства.