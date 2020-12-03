Сброс загрязненных сточных вод в Кузбассе по итогам года планируют сократить на 14%

КЕМЕРОВО, 3 декабря. /ТАСС/. Промышленные предприятия Кузбасса до конца года введут в эксплуатацию 16 новых и реконструированных очистных сооружений, что позволит сократить объемы сброса загрязненных сточных вод на 14% уже по итогам года. Большая часть из новых очистных установок появится на угольных предприятиях, сообщил в четверг губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, выступая с бюджетным посланием на заседании регионального парламента.

"До конца 2020 года в регионе будут введены в эксплуатацию 16 новых и реконструированных очистных сооружений, из них 14 - на угольных предприятиях. <…> Снижение объема сброса загрязненных сточных вод составит порядка 14% к уровню прошлого года", - сказал Цивилев.

Общий объем инвестиций в данные природоохранные мероприятия составит порядка 1,8 млрд рублей. В настоящий момент новые очистные сооружения уже работают на одном из старейших угольных предприятий Кузбасса - шахте имени С. М. Кирова в Ленинске-Кузнецком (входит в состав "СУЭК-Кузбасс"), где они пришли на смену старым очистным сооружениям, которые эксплуатировались с 1961 года и были значительно изношены. Также в сентябре текущего года новые очистные сооружения были построены и сданы на шахте "Полосухинская", их ввода добивалась с 2017 года природоохранная прокуратура, которая выявила, что предприятие должным образом не очищает сточные воды и загрязняет реку.

Внимание к созданию и реконструкции очистных сооружений на угольных предприятиях объясняется спецификой региона. В Кемеровской области, где добывается почти 60% всего российского угля, расположены более 120 действующих шахт и разрезов. Неочищенные шахтные воды содержат остатки нефтепродуктов, взвешенные частицы, а также тяжелые металлы, фенолы и другие вредные вещества.