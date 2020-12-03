Бюджет Кузбасса на 2021 год приняли в первом чтении с дефицитом в 15%

КЕМЕРОВО, 3 декабря. /ТАСС/. Депутаты парламента Кузбасса приняли в первом чтении законопроект о бюджете региона на 2021 год с дефицитом в 15% от объема собственных доходов без учета безвозмездных поступлений, сообщил на заседании в четверг председатель областного парламента Вячеслав Петров.

"По принятию в первом чтении проекта закона Кемеровской области - Кузбасса "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" <…> решение принято единогласно", - сказал Петров.

Выступая с бюджетным посланием перед депутатами, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что доходы бюджета региона на следующий год планируются в размере 131,3 млрд рублей, расходы составят 147,3 млрд рублей. Дефицит областного бюджета таким образом составит 16 млрд рублей, или 15%.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Законодательного собрания Кузбасса, принятие закона об областном бюджете на 2021 год во втором окончательном чтении планируется на сессии 23 декабря.

О бюджете 2020 года

Бюджет Кемеровской области на 2020 год также был принят с дефицитом, в декабре прошлого года он прогнозировался на уровне 13,6%, или 16,719 млрд рублей при доходах в 154,61 млрд рублей, расходах - 171,329 млрд рублей. Дефицит был связан с кризисом ключевой для Кузбасса угольной отрасли, который сохраняется из-за падения спроса на уголь в Европе и трудностей с вывозом угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона по железной дороге. В этом году ситуация усугубилась из-за пандемии коронавируса, что привело к увеличению размера дефицита.

"Ставлю задачу правительству Кузбасса по поиску дополнительных источников исполнения бюджета и эффективному расходованию имеющихся средств", - сказал Цивилев в бюджетном послании.

Он также сообщил, что падение доходной части регионального бюджета в текущем году составит 27 млрд рублей, или 17% по сравнению с прошлым годом. В то же время, в период распространения коронавируса расходы на систему здравоохранения выросли на треть.

"Поступления от несырьевых отраслей экономики и от малого и среднего бизнеса в этом году сократятся почти на 9 млрд рублей. <…> По самым скромным оценкам, угольщики сократят платежи в региональный бюджет в этом году более чем на 16,8 млрд рублей. В общей сложности по итогам года собственная доходная база бюджета Кузбасса может сократиться на 27 млрд рублей, или на 17% по сравнению с 2019 годом", - сказал Цивилев.

Расходы бюджета на здравоохранение в Кузбассе в 2020 году составили 39,5 млрд рублей, что почти на 30% больше, чем в прошлом году. Часть из этих средств было выделено на создание и оборудование ковидных госпиталей на 5 тыс. мест. Также свыше 2,5 млрд рублей направлено на осуществление федеральных стимулирующих выплат более чем 30 тыс. медработников в Кузбассе. Дополнительно из регионального бюджета 441,6 млн рублей были направлены на премии медикам за работу с больными с коронавирусом, их получили почти 6 тыс. человек. Суммарный объем дополнительной федеральной финансовой помощи для Кузбасса в 2020 году составил более 18,5 млрд рублей.

"В эту цифру включены и компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов, а также средства на мероприятия по борьбе с COVID-19", - добавил Цивилев.