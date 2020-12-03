Новосибирский облсуд отказался восстановить на службе экс-главу городских участковых

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Новосибирский областной суд оставил в силе решение Калининского районного суда об отказе в восстановлении в должности бывшего начальника службы участковых полицейских Новосибирска Елену Устинову, уволенную после проверки аудиозаписи с приказами набрать определенное количество штрафов за нахождение людей на улице в период самоизоляции, сообщили ТАСС в областном суде.

Устинова подала иск 1 июня с требованием признать незаконным ее увольнение со службы в органах внутренних дел, восстановить на службе в прежней должности и звании, а также взыскать денежное содержание за период вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. 17 августа Калининский районный суд Новосибирска отказал в восстановлении в должности бывшему начальнику службы участковых полицейских Новосибирска Елене Устиновой, уволенной после проверки аудиозаписи с приказами набрать определенное количество штрафов за нахождение людей на улице в период самоизоляции. "Решение суда [первой инстанции] оставлено без изменения", - сказала собеседник агентства.

В апреле в сети была опубликована аудиозапись с обращенными к участковым инспекторам приказами набрать определенное количество штрафов, выписанных гражданам за нахождение на улице в период самоизоляции. Сообщалось, что голос на записи мог принадлежать Устиновой. ГУ МВД по региону провело по данному факту проверку, по итогам которой Устинова была уволена. Позднее рапорт с просьбой об увольнении подал начальник регионального главка Юрий Стерликов, официально он освобожден от должности 2 июня.