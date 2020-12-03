Объем сданного жилья в Новосибирской области вырастет по итогам 2020 года на 27%

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Объем сданного жилья в Новосибирской области в 2020 году вырастет почти на 27% - до 1,6 млн кв м, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС начальник инспекции Государственного строительного надзора Новосибирской области Алексей Нечунаев.

"В этом году планируется примерно порядка 200 домов ввести в эксплуатацию, это чуть больше 1,6 млн кв. м <…> В прошлом году было введено 155 жилых домов, общей площадью 1,26 млн квадратных метров", - сказал он.

По его словам, пандемия почти не отразилась на строительной отрасли, дав ей возможность продемонстрировать рост. Такая тенденция характерна как для Новосибирска, так и для всей области. Кроме того, вместе с ростом сданных площадей растет и качество возводимых объектов. Все чаще застройщики предлагают заинтересованному покупателю благоустроенные территории и комплексную застройку. При этом падает число точечной застройки.

Нечунаев также отметил, что в текущем году было вынесено 450 постановлений о привлечении к административной ответственности, что примерно соответствует уровню прошлого года.