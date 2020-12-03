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Дорогу в аэропорт Норильска открыли для транспорта

В городе также сняли штормовое предупреждение, введенное из-за очень сильного ветра

КРАСНОЯРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Штормовое предупреждение, действующее с воскресенья, снято в Норильске, дорога в аэропорт открыта для транспорта. Об этом сообщается в четверг на сайте мэрии города.

В Норильске с воскресенья действовало штормовое предупреждение из-за сильного ветра, почти неделю продолжался снегопад. Жители размещали в социальных сетях фото и видео огромных сугробов, откапывали занесенные снегом машины. Несколько раз ограничивалось движение транспорта в аэропорт, который является основным на севере Красноярского края.

"С 15:30 (11:30 мск) по решению ГИБДД автодорога Норильск - Кайеркан - Алыкель открыта для движения всех видов автотранспорта <...>. Cнято "Штормовое предупреждение по очень сильному ветру", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с наступлением холодов в Норильске выпало большое количество осадков. За два месяца из города вывезено около 400 тыс. тонн снега, что составляет четверть среднегодовых объемов.

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