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Пандемия COVID-19

Глава Новосибирской области предложил внести выпускников в число пострадавших от пандемии

Андрей Травников отметил, что 80% от общего числа участников федеральной программы переобучения в регионе составили студенты вузов

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, чей регион стал пилотным в организации переобучения студентов выпускных курсов, как пострадавших от пандемии, предложил в случае продления программы переобучения на 2021 год включить в нее все регионы страны. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания "План развития 2021-2030: вузы как центры практикоориентированной подготовки" деловой программы IV Национального межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы".

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19 августа премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании правительства о выделении 3 млрд рублей на организацию переобучения граждан, потерявших работу в условиях пандемии. По словам премьера, выделенные кабмином средства позволят россиянам освоить новые компетенции, которые востребованы у работодателей. По словам Травникова, власти Новосибирской области вместе с союзом "Молодые профессионалы" предложили включить в группу таких граждан выпускников вузов. Новосибирская область стала пилотными регионом, включившим выпускников профессиональных образовательных организаций 2020-2021 года в перечень категорий граждан, пострадавших от экономических последствий пандемии коронавируса.

"Если правительство страны продлит реализацию этого мероприятия и на 2021 год, считаю целесообразным включить не только для пилотных, но для всех регионов в группу риска по трудоустройству студентов старших курсов высших учебных заведений", - сказал Травников.

По его словам, 80% от общего числа обучающихся по федеральной программе составили студенты вузов, при квоте региона в программе 2,7 тыс. человек. Заявители на сегодняшний день обучаются по 51 компетенции. Также губернатор обратил внимание, что около половины студентов подали заявки на переобучение в отрасли, отличной от их основного обучения.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская областьПандемия COVID-19
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