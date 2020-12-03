Глава Приангарья поручил разработать план строительства объектов образования до 2025 года

ИРКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил гордуме Иркутска разработать план строительства объектов образования до 2025 года, сообщает в четверг пресс-служба главы региона.

"В Иркутске очень большая потребность в строительстве школ и детских садов. Их воспитанниками являются 85 тыс. детей, а в учреждениях всего 60 тыс. мест. Поэтому учреждения переполнены. Я поручаю думе города Иркутска разработать реестр объектов, которые необходимо построить до 2025 года и определить для каждого из них подходящий земельный участок", - цитирует пресс-служба слова главы региона.

Он также добавил, что в ближайшие три года из областного бюджета будет выделено более 800 млн рублей на строительство двух школ и детского сада в Иркутске. По его словам, самый крупный объект, на который в следующем году будет направлено финансирование из областного бюджета, - школа на 1 275 мест на улице Багратиона.

"Средства поступят в течение трех лет. Из федерального бюджета на эти цели будет направлено еще 535,2 млн рублей", - приводит пресс-служба слова Кобзева.