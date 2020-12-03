Власти Омской области намерены к 2025 году газифицировать 56 населенных пунктов

ОМСК, 3 декабря. /ТАСС/. Губернатор Омской области Александр Бурков утвердил программу газификации, в рамках которой до 2025 года регион намерен подать природный газ в 56 поселений с перспективой подключения более 25 тыс. квартир. Об этом сообщается в опубликованном на сайте областного правительства указе главы региона.

"<…> Постановляю: утвердить региональную программу газификации Омской области на 2021-2025 годы; рекомендовать газораспределительным организациям Омской области принять участие в реализации Программы", - говорится в указе.

В документе уточняется, что в рамках программы планируется построить девять газораспределительных станций, более 430 км межпоселковых газопроводов. За счет этого будет создана техническая возможность подключения к газоснабжению 25 160 квартир в 56 населенных пунктах 12 районов Омской области. Также программа предусматривает перевод на природный газ многоэтажных домов в Советском округе Омска в границах улиц Заозерная - Красноярский тракт -пр. Менделеева-Малиновского. В целом общий уровень газификации региона природным газом должен увеличиться к 2025 году с 35,17 до 36,17%.

Прогнозируемый объем финансирования программы составляет более 14,01 млрд рублей, из которых 13,5 млрд рублей - средства компании "Газпром межрегионгаз". Программа предполагает также привлечение средств областного бюджета, но объем выделяемых денежных средств будет определен при формировании бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Ряд мероприятий будут профинансированы компаниями "Омскгоргаз" и "Омскоблгаз".

Газификация Омской области природным газом составляет на сегодняшний день 35,17% при общем уровне газификации в СФО около 6,2%. "Газпром" реализует свою программу в сибирском регионе уже в течение 15 лет, за это время построено 8 680 км газопроводов различного назначения, к сетям газоснабжения подключено почти 270 населенных пунктов. Всего в Омской области газифицировано порядка 262 тыс. квартир.