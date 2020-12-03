В прокуратуре сообщили об итогах проверки больницы Новосибирска, где издевались над детьми

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, как медсестра детской туберкулезной больницы берет малолетнюю девочку за волосы и кидает на кровать. По словам автора видео, женщины, проходившей обследование в больнице, подобные действия происходят постоянно. В связи с этим были организованы проверки, по результатам которых следователи в Новосибирске возбудили два уголовных дела в отношении сотрудниц учреждения.

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Минздрав в Новосибирской области в течение нескольких лет не проводил плановые проверки в туберкулезной больнице, где правоохранительными органами были выявлены факты жестокого обращения с детьми, проходившими лечение. Также в учреждении наблюдалась нехватка нянечек, сообщается в четверг на сайте прокуратуры региона.

"Установлено, что в лечебном учреждении находилось 27 детей в возрасте до 7 лет, требующих присмотра и ухода, однако обслуживающего персонала не хватало (пять ставок нянь были вакантны). В ночное время (с 20:00 до 8:00) малолетние дети оставались одни, без присмотра нянь. В течение нескольких лет областное Министерство здравоохранения не проводило в медицинской организации плановых проверок", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, бабушка трехлетней девочки, которую, по данным очевидцев в соцсетях, таскали за волосы в туберкулезной больнице, намерена оформить опеку над ребенком, а также подать заявление в полицию для поиска матери ребенка, которая не занимается воспитанием дочери. В прокуратуре рассказали, что руководство больницы не сообщало в органы профилактики о том, что одна из малолетних пациенток могла остаться без попечения родителей.

В ведомстве также добавили, что по результатам проверки было внесено представление руководителям больницы и регионального Минздрава.