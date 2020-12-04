Горнолыжный курорт на Алтае запустил систему оснежения и в два раза продлил трассы

ТАСС, 4 декабря. Новая система оснежения стоимостью 200 млн рублей заработала на горнолыжном комплексе (ГЛК) "Манжерок" в Республике Алтай, стоимость системы составила около 200 млн рублей. В этом сезоне она обеспечит снежный покров для трасс, протяженность которых увеличилась более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщил ТАСС гендиректор компании "Всесезонный курорт Манжерок" Владимир Щербинин.

В рамках создания инфраструктуры ГЛК "Манжерок" в 2017-2018 годах строилась механическая система оснежения за 505,3 млн рублей, из них 480 млн рублей федерального бюджета, 25,3 млн рублей - республиканского. В ноябре 2018 года в Минэкономразвития и туризма региона ТАСС сообщили, что пытаются войти с системой оснежения в ФЦП. Осенью 2019 года правительство региона и Сбербанк обнаружили нарушения, допущенные подрядчиками при расчистке озера Манжерок и строительстве системы оснежения на горнолыжном курорте, не запущенной в срок. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк обратился в правоохранительные органы в связи с допущенными подрядчиком нарушениями.

"Мы полностью построили свою систему оснежения, которая благодаря управленческим решениям была построена вместо 16 за пять месяцев. При ее строительстве использовали практически 90% отечественных разработок: например, трубы высокого давления из Екатеринбурга - они дешевле примерно в 4-5 раз, чем зарубежные аналоги. Вся система оснежения обошлась порядка 200 млн рублей - это почти в 3,5 раза дешевле, чем если бы нам пришлось достраивать старую", - рассказал Щербинин.

Старая система оснежения, по его словам, сейчас не функционирует. Искусственно созданный снег дает возможность продлить горнолыжный сезон и кататься даже при отсутствии естественных осадков. Например, сейчас природный снежный покров на трассах мал, снегогенераторы работают круглые сутки. Щербинин пояснил, что в этом зимнем сезоне стояла задача запустить и новые трассы. Если в прошлом году общая протяженность трасс была 3,9 км, то в этом сезоне запускается 8,5 км.

Всего на курорте будут действовать семь трасс различных категорий сложности - в том числе, по просьбе лыжников-экстремалов, будет запущена так называемая почти километровая "черная" трасса повышенной сложности. В планах ближайших 1,5-2 лет увеличить протяженность трасс до 16, а потом до 32 км. В этом же году трасса в 1,4 км в тестовом режиме будет запущена уже в эти выходные, к 12-13 декабря запуск трасс будет продолжен, а к 19-20 декабря откроются все трассы. Также в этом году планируется сделать снежный парк для любителей экстрима.

Щербинин подчеркнул, что все трассы прошли сертификацию FIS (Международной федерации лыжного спорта) и подходят для соревнований. Гендиректор горнолыжного комплекса отметил, что в этом году там ожидают увеличения турпотока - зарубежные страны закрыты, и люди будут выезжать кататься на лыжах в России, у самого ГЛК до конца новогодних каникул выкуплены все номера.

О развитии курорта

В конце сентября 2020 года сообщалось, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин и президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф подписали меморандум о взаимодействии по реализации проекта "Всесезонный курорт "Манжерок" на Алтае. Сбербанк намерен вложить в проект около 4 млрд рублей.

"Манжерок" популярен у туристов со всего мира, и спрос это подтверждает: по итогам 2019 года, когда на территории курорта была открыта новая высокоскоростная канатная дорога, "Манжерок" посетили более 220 тыс. туристов. Только за первые восемь месяцев текущего года даже при ограничениях, действовавших из-за коронавируса, там уже было зарегистрировано 226 тыс. гостей, и показатели растут.