В Кемерове обрушился потолок в новом детском саду, открытом шесть дней назад

КЕМЕРОВО, 4 декабря. /ТАСС/. Обрушение потолка произошло в новом детском саду в Кемерове, который был торжественно открыт в конце ноября в рамках исполнения федеральной инвестпрограммы. На месте ЧП работает комиссия, причиной случившегося мог стать дефект перекрытий, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе горадминистрации.

"В результате случившегося никто не пострадал. Предварительно установлено, что это произошло из-за скрытого дефекта конструкции потолочного перекрытия. В настоящий момент на месте работает комиссия. Детский сад находится на гарантии у генерального подрядчика, он оперативно устранит недочеты. Кроме того, сейчас специалисты обследуют все конструкции детского учреждения", - сказали в пресс-службе.