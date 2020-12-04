В Кемерове обрушился потолок в новом детском саду, открытом шесть дней назад

КЕМЕРОВО, 4 декабря. /ТАСС/. Обрушение потолка произошло в новом детском саду в Кемерове, который был торжественно открыт в конце ноября в рамках исполнения федеральной инвестпрограммы. На месте ЧП работает комиссия, причиной случившегося мог стать дефект перекрытий, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе горадминистрации.
"В результате случившегося никто не пострадал. Предварительно установлено, что это произошло из-за скрытого дефекта конструкции потолочного перекрытия. В настоящий момент на месте работает комиссия. Детский сад находится на гарантии у генерального подрядчика, он оперативно устранит недочеты. Кроме того, сейчас специалисты обследуют все конструкции детского учреждения", - сказали в пресс-службе.
Видеозапись случившегося была опубликована в пятницу в соцсетях. На кадрах видно, что потолок обрушился в одной из игровых детских комнат.
Новый детский сад "Замок детства" на 200 мест был открыт в Центральном районе Кемерова 28 ноября. Его возвели по федеральной адресной инвестиционной программе, на строительство и оснащение дошкольного учреждения из федерального бюджета было выделено 249 млн рублей, из областного - 51 млн рублей, из местного - более 64 млн рублей.