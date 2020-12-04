ФНС: большинство юрлиц Новосибирской области выберут "упрощенку" после отмены ЕНВД

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Абсолютное большинство из 7 тыс. юридических лиц Новосибирской области, которые ранее платили единый налог на вмененный доход (ЕНВД), после его отмены в январе 2021 года перейдут на упрощенную систему налогообложения (УСН). Об этом в пятницу в пресс-центре ТАСС сообщил руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России Алексей Легостаев.

"Если мы говорим о юридических лицах, то, как мне кажется, абсолютное большинство перейдет на упрощенную систему налогообложения. Будут единичные случаи перехода на единый сельскохозяйственный налог, если организации будут отвечать соответствующим критериям. И совершенно немногие выберут обычную систему налогообложения", - сказал он.

По прогнозам руководителя регионального УФНС, большинство индивидуальных предпринимателей выберет патентную систему налогообложения, так как она незначительно отличается от ЕНВД. Режим самозанятых выберут те, кто не имеет наемных сотрудников или занимается предпринимательством в качестве сопутствующей деятельности.

По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, принять решение о смене налогового режима должны 43 тыс. предпринимателей региона, в том числе 36 тыс. индивидуальных предпринимателей и 7 тыс. юридических лиц.

ЕНВД - второй по популярности спецрежим уплаты налогов после упрощенной системы налогообложения. Его особенность заключается в том, что налог применяется только к отдельным видам деятельности, а не к организации в целом. Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщал, что Минфин не рассматривает возможность продления ЕНВД после 2020 года из-за примеров его использования бизнесом для уклонения от уплаты налогов. Данный режим в России применяют около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

Режим УСН подразумевает особый порядок уплаты налогов представителями малого и среднего бизнеса. Есть два варианта его расчета: при выплате налогов с доходов ставка составляет 6%, при выплате с дохода после вычета расходов - 15%. Как сообщала ранее исполнительный директор регионального отделения "Опоры России" Наталия Кошелева, Новосибирская область - один из регионов, в котором ставка налога остается максимальной.