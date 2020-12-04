Суд перенес заседание по иску Росприроднадзора о разливе ГСМ в Норильске на 11 декабря

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края отложил рассмотрение иска Росприроднадзора к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочернее предприятие ГМК "Норникель") о взыскании более 148 млрд рублей штрафа за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3 до 11 декабря. Такое решение огласила в пятницу судья Наталья Варыгина.

"Откладывается судебное заседание на 11 декабря, следующая пятница. 14:00 (10:00 мск)", - сказала она.

Заседание отложено в связи с необходимостью изучения документов, представленных в суде.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Росприроднадзора на 148 млрд рублей к Норильско-Таймырской энергетической компании, на принадлежащей которой норильской ТЭЦ-3 произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Первое заседание суда прошло 12 октября, а 24 ноября началось рассмотрение дела по существу. В качестве третьих лиц по делу выступают ГМК "Норникель", Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края и краевая прокуратура.

В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета - по подсчетам самой компании, ущерб составляет 21,4 млрд рублей.