Роспотребнадзор выявил превышение нормативов выбросов бензапирена в воздухе в Кемерове

КЕМЕРОВО, 4 декабря. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области провело анализ проб воздуха в городе Кемерово, где с конца ноября действует режим неблагоприятных метеоусловий и промышленным предприятиям рекомендовано сократить выбросы. Лабораторные исследования обнаружили в пробах воздуха из трех районов города превышение нормативов токсичного углеводородного соединения - бензапирена, сообщается в пятницу на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Управлением в г. Кемерово проведен отбор проб атмосферного воздуха в 5 точках по 17 загрязняющим веществам. По результатам лабораторных исследований, проведенных 01.12 - 03.12.2020, установлено превышение гигиенических нормативов на территории Центрального, Заводского, Кировского районов - 3,4 бенз(а)пирен", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзором в конце ноября уже были взяты пробы воздуха в Кемерове и Новокузнецке, в которых также выявлено превышение загрязняющих веществ - сажи и бензапирена.

Бензапирен - относится к веществам первого класса опасности и представляет собой углеводородное соединение с сильной канцерогенной активностью. Он образуется в результате сжигания твердых и жидких органических веществ, в том числе нефтепродуктов, попадает в воздух с выбросами промышленных предприятиях и в составе выхлопных газов от автомобилей. Роспотребнадзор рекомендует жителям Кузбасса по возможности воздержаться от прогулок, занятий спортом на улице и не проветривать жилые помещения.

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) был введен для крупных промышленных городов Кузбасса с 22 ноября, когда в регионе похолодало и установилась безветренная погода, что стало приводить к скоплению вредных веществ в нижних слоях атмосферы. Жители Кузбасса в течение нескольких недель жалуются в соцсетях на сильный смог и задымленность воздуха. Кроме промышленных выбросов, на загазованность влияют и выбросы от угольных печей в домах частного сектора. В настоящее время режим НМУ действует в Кемерове до 18:00 (14:00 мск) 4 декабря, в Новокузнецке и Прокопьевске - до 18:00 (14:00 мск) 7 декабря. Предприятиям рекомендовано сократить выбросы на 15-20%.

По данным на сайте Гидрометцентра России, в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске на этой неделе наблюдается слабый ветер - 1-2 м/с, без осадков, температура ночью минус 20-23 градуса, днем до минус 14. В начале следующей недели характер погоды должен остаться прежним - без ветра и осадков.