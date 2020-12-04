В Иркутской области обнаружили самолет с поддельными регистрационными номерами

ИРКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Транспортные прокуроры обнаружили на одном из аэродромов в Иркутской области самолет с поддельными регистрационными номерами. Возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В ходе проверки установлено, что на одном из аэродромов на территории Иркутского района эксплуатируется воздушное судно - легкий многоцелевой самолет с поддельными государственными регистрационными опознавательными знаками. При этом воздушное судно с аналогичными регистрационными номерами базируется на аэродроме в Московской области", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, собственник самолета с поддельными номерами не установлен. Транспортная полиция по материалам прокурорской проверки возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 326 УК РФ ("Подделка государственного регистрационного знака транспортного средства").