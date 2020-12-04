Массовую вакцинацию от COVID-19 в Приангарье планируют начать в первом квартале 2021 года

"Вакцинация врачей и педагогов от COVID-19 в Иркутской области начнется в первом квартале 2021 года", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Массовая вакцинация от нового коронавируса в Иркутской области начнется в первом квартале 2021 года, в приоритетном порядке будут прививать врачей и педагогов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства.

Пресс-служба со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева уточняет, что в ближайшее время в регион будет поставлено около 2 тыс. доз вакцины для массовой вакцинации, которая будет носить добровольный характер. В приоритетном порядке прививать будут врачей и учителей.

В пятницу власти Иркутской области приняли решение о продлении по 17 января режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. Отмечается стабилизация ситуации с коечным фондом для лечения пациентов с коронавирусом, в настоящее время имеется резерв коек.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 4 декабря подтверждено 33 466 случаев заражения. За время пандемии в регионе выздоровели 29 455 пациентов, умерли 948.

В регионе действует обязательный масочный режим. Работу заведений общепита ограничили до 23:00, запретили проведение корпоративов. Часть школ и вузов перешли на дистанционное обучение.