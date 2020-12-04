В Иркутскую область прибыли врачи Минобороны для работы в ковидных госпиталях

ИРКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Врачи Минобороны РФ прибыли в Иркутскую область для оказания помощи в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Instagram .

"В Приангарье прибыла помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией. Из Санкт-Петербурга приехали и уже начали работу три бригады врачей Минобороны РФ. В каждой - терапевт, инфекционист и анестезиолог-реаниматолог. Они трудятся в новых медцентрах в Шелехове, Тайшете и Братске. По мере необходимости их будут переводить в другие больницы", - написал глава региона.

С просьбой направить в регион врачей к Министерству обороны РФ обращался губернатор.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 4 декабря подтверждено 33 466 случаев заражения. За время пандемии в регионе выздоровели 29 455 пациентов, умерли 948.

В регионе действует обязательный масочный режим. Работу заведений общепита ограничили до 23:00, запретили проведение корпоративов. Часть школ и вузов перешли на дистанционное обучение.