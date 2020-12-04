Суд отложил иск красноярского Минлесхоза к общине Виссариона о лесном участке

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края отложил на 15 января 2021 года заседание по иску регионального Минлесхоза о расторжении договора безвозмездного пользования лесным участком с "Церковью последнего завета", чьи руководители обвиняются в создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над гражданами. Об этом сообщили ТАСС в суде в пятницу.

Договор был заключен в 2015 году. "Церковь последнего завета" обязалась использовать участок в соответствии с лесным законодательством для осуществления религиозной деятельности. Однако истцом выявлены факты использования участка с нарушением условий договора, в частности, речь идет о размещении на участке жилых и нежилых строений, не предназначенных для осуществления религиозной деятельности, а также о захламлении участка отходами производства и потребления.

"Отложили рассмотрение дела в предварительном судебном заседании на 15 января. Привлекли [в качестве третьего лица] Курагинское лесничество", - сказал собеседник агентства.

По данным Минлесхоза, речь идет об участке на берегу реки Табрат в Курагинском районе.

В конце сентября основатель религиозной общины Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при "Церкви последнего завета" Владимир Ведерников были арестованы. По данным СК, руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами").

Также прокуратура Красноярского края обратилась в краевой суд с иском о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета". Суд отложил рассмотрение иска на 14 декабря. Центр "Церкви последнего завета" расположен в так называемой "Обители рассвета" в Курагинском районе на юге Красноярского края.