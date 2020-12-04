В Норильске из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Сильный ветер ожидается в ближайшее время в Норильске Красноярского края, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэрии города.

"С 18:00 (14:00 мск) 04.12.2020 объявляется "Штормовое предупреждение" по очень сильному ветру", - говорится в сообщении.

По данным Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в Норильске ожидается снег, метель, видимость менее одного километра, ветер с порывами до 27 м/с.

Согласно шкале Бофорта, измеряющей силу ветра, ветер со скоростью от 20 м/с способен ломать сучья деревьев, срывать черепицу, вызывать высокие волны в море, опасные для судов небольшого размера. Человеку очень сложно идти против такого ветра.

В Норильске часто из-за сильного ветра и метели ограничивают движение транспорта по трассе в аэропорт, основную воздушную гавань севера Красноярского края.