В омском зоопарке в 2021 году построят новые вольеры для самых редких в мире леопардов

ОМСК, 5 декабря. /ТАСС/. Новые просторные вольеры с природным грунтом построят в 2021 году в единственном в России сельском зоопарке в поселке Большеречье под Омском для дальневосточных леопардов, которые находятся на грани исчезновения и считаются самым редким в мире подвидом леопардов. Об этом сообщила в субботу директор зоопарка Юлия Сырецкая.

Дальневосточный, или амурский леопард - самый редкий из всех подвидов леопарда, обитает в горных лесах Дальнего Востока в районе границы России, Китая и КНДР. В дикой природе сохранилось менее 100 особей. Животное внесено в Международную Красную книгу.

"Совсем недавно мы открыли новые вольеры для амурских тигров. В 2021 году мы сделаем подобные вольеры, которые воссоздают природные условия: с открытым грунтом и деревьями, для леопардов и рысей. Главное отличие от тигрятников - вольеры будут закрыты сверху, потому что эти виды животных прекрасно лазят по деревьям", - сказала Сырецкая.

Всего планируется построить три вольера площадью до 200 кв. м для дальневосточных леопардов и один для рысей. "На тигриных вольерах мы опробовали специальное стекло, которое позволяет зрителям без помех любоваться животными. В леопардниках и рысятниках остекления будет больше", - сообщила директор зоопарка.

Она добавила, что в следующем году планируется также провести полную реконструкцию вольеров для птиц и копытных животных. "Медведями мы займемся тоже, но там все сложнее, они роют грунт и лазят по деревьям, - рассказала Сырецкая. - Сейчас они легли в спячку. А мы пока подумаем, посмотрим на опыт других зоопарков, как можно решить эту проблему".

О зоопарке

Большереченский зоопарк располагается в Омской области, в пойме речки Большая, неподалеку от места ее впадения в Иртыш. В нем содержатся более 200 видов и более 2 тыс. экземпляров животных со всего света, из них 63 вида занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и России.

В 2020 году зоопарк при поддержке омского Минкульта приступил к самой масштабной с момента создания модернизации. На первом этапе были реконстурированы клетки для мелких хищников и летние вольеры для обезьян, на втором - построены новые вольеры площадью около 300 кв. метров для краснокнижных амурских тигров. Эти вольеры находятся под открытым небом в небольшом сосновом бору.