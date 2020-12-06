Археологи обнаружили на Алтае две неизвестные пещеры неандертальцев

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН обнаружили две неизвестные пещеры в Алтайском крае неподалеку от двух других археологических памятников вблизи реки Чагырка, где были найдены останки неандертальцев, обитавших на той территории 680 тыс. лет назад. Раскопки новых пещер позволят исследователям определить, на кого охотились и как жили неандертальцы, сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник института, доктор исторических наук, профессор РАН Ксения Колобова.

О первой волне миграции неандертальцев в Сибирь свидетельствуют находки в Денисовой пещере на Алтае. Проанализировав же найденные ранее артефакты в Чагырской пещере, археологи установили факт незарегистрированной второй волны исхода неандертальцев в Сибирь. Данный вывод удалось сделать при сопоставлении первых чагырских находок с артефактами, обнаруженными в Германии, Поволжье, Крыму и на Северном Кавказе. "У нас был один кусочек из пазла, а благодаря этим новым пещерам у нас появляется шанс определить стратегии их передвижения, зачем они шли, на кого охотились, определить сезонность обитания", - сказала Колобова.

Пещеры обнаружены в ходе разведки горных систем в 7 км от устья реки Чагырка. Одна из пещер располагалась на 30 м выше другой, ранее разведанной, - пещеры, носящей имя советского археолога Алексея Окладникова, на юго-западной окраине села Сибирячиха Солонешенского района на левом берегу реки Сибирка. Археологи нашли орудие среднего палеолита, принадлежащее поздним алтайским неандертальцам, которые там обитали, а также другие артефакты эпохи. По словам Колобовой, к раскопкам обнаруженных пещер планируется приступить в следующем году. Предстоит провести датировку и изъять образцы горных пород, чтобы точно установить, действительно ли обнаружены стоянки чагырских неандертальцев.

Уже известно, что неандертальцы Чагырки генетически ближе к европейским популяциям, чем к тем неандертальцам, которые жили в расположенной в 100 км Денисовой пещере. Генетики выяснили, что чагырские палеоантропы в отличие от денисовцев жили очень изолированно, небольшими семейными группами.

Генетические исследования подтвердили версию новосибирских ученых, что чагырские неандертальцы, придя на Алтай с запада, принесли с собой микокскую традицию изготовления каменных орудий (название по пещере Ла-Микок во Франции). Подобные микокские орудия находили и в Мезмайской пещере на Кавказе, в Апшеронском районе Кубани.