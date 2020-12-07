Более 1,2 тыс. человек протестировали на коронавирус в мобильном госпитале ЦВО в Хакасии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Военные медики Центрального военного округа (ЦВО) протестировали более 1,2 тыс. человек на коронавирус на базе мобильного госпиталя, развернутого в городе Черногорске в Хакасии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

"Более 1 200 человек протестировали на COVID-19 военные медики в мобильном госпитале Центрального военного округа, развернутого на базе реабилитационного центра им. Лебедя в Черногорске. Специалисты ПЦР-лаборатории проводят тестирования в интересах мобильного госпиталя Центрального военного округа, а также больниц Республики Хакасия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациенты поступают на лечение по направлению лечащего врача с результатами КТ-исследования из специализированных больниц Хакасии. Всем пациентам военные врачи назначают необходимое лечение и курс реабилитации для восстановления здоровья в зависимости от тяжести протекания болезни. Перед выпиской у них проводят повторный забор биологического материала для проведения ПЦР-исследования. Уже более 120 человек были выписаны из лечебного учреждения.

Временный военный госпиталь Центрального военного округа был развернут в ноябре на базе реабилитационного центра им. Лебедя в городе Черногорске. В него доставляют пациентов из 12 муниципальных и районных больниц региона с подтвержденным коронавирусом для дальнейшего долечивания.