Численность яков превысила в Туве 14 тыс. голов

ТАСС, 7 декабря. Численность сарлыков (яков) в Туве, редких в России сельскохозяйственных животных, превысило в 2020 году 14 тыс. Годом ранее их насчитывали 13 тыс. голов, сообщила в понедельник ТАСС представитель Тувинского НИИ сельского хозяйства Баир Луду.

"Поголовье составляет более 14 тыс. В прошлом году было 13 тыс. голов. Яки находятся круглогодично на пастбище, росту численности благоприятствует хороший травостой и благоприятные условия для содержания", - сказала Луду.

По ее словам, раньше яки содержались только в западных районах Тувы, сейчас они есть и на других территориях республики.

В правительстве Тувы ТАСС сообщили, что в регионе началось производство тушенки из мяса яков, ранее подобная продукция выпускалась только в советское время. Первая пробная партия направлена на проведение лабораторных исследований в Абакан (Хакасия) для получения сертификата.

Сарлык - высокогорное животное. Тува - один из основных регионов России, где распространено яководство. Основное поголовье яков в республике сосредоточено в западных, горных районах, где они пасутся на альпийских лугах.