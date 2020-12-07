В Барнауле произошла авария на трубопроводе

БАРНАУЛ, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Барнаульского водоканала работают на месте повреждения трубопровода, которое произошло в понедельник. Без воды в 23-градусный мороз остались четыре дома, два детсада и школа, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Повреждение водопровода произошло на территории детского сада по адресу Панфиловцев, 12. Водоснабжение ограничено в четырех многоквартирных домах, двух детсадах, школе", - сообщает мэрия.

На фото очевидцев, опубликованных в "ВКонтакте", видно, что вода разлилась по улице на большой площади. В разлив попали и припаркованные автомобили. Как сообщает пресс-служба Барнаульского водоканала, их сотрудники устраняют повреждение на водопроводе диаметром 300 мм, сейчас ведутся работы по откачке воды, задействованы две бригады работников и две единицы техники. Для жителей организован подвоз воды.

В Алтайском крае, в том числе в Барнауле, износ водо- и теплосетей составляет 50-70%.