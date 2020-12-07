Металл с промплощадки "Усольехимпрома" приватизируют и продадут на торгах

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ /Иркутская область/, 7 декабря. / ТАСС/. Металл, находящийся на промпрощадке бывшего комбината "Усольехимпром" в Иркутской области, где ликвидируют крупный очаг химического загрязнения, приватизируют и продадут на торгах. Доходы от продажи поступят в городской бюджет, сообщил в понедельник во время посещения промплощадки депутатами заксобрания области мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин.

"Вот 17 цистерн, сейчас из них берут пробы, после этого мы включаем их в план приватизации города и выставляем на торги как металл, сдаем, получаем доходы в бюджет. Так будет со всем металлом на площадке. Все взвешивается, [вносится] в план приватизации через думу и на аукцион", - сказал он.

Ранее на промплощадке "Усольехимпрома" обезвредили 17 аварийных железнодорожных цистерн, в которых были ядохимикаты. Пока отходы хранятся в безопасных емкостях, позже будут утилизированы. Также специалисты извлекли химические вещества из двух наиболее опасных скважин глубинного захоронения отходов. Всего на промплощадке 12 таких скважин.

Крупный очаг химического загрязнения остался в Усолье-Сибирском после закрытия комбината "Усольехимпром". Предприятие работало с 1936 года, с 2017 года в связи с банкротством находится в конкурсном производстве. На промплощадке находится очаг ртутного загрязнения, были накоплены емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами и тяжелыми металлами. С октября 2018 года в Усолье-Сибирском действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ.

По поручению президента РФ начата рекультивация промплощадки. В августе на место прибыли специалисты Росатома, Федерального экологического оператора, Минобороны, МЧС, Росприроднадзора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском завершится в 2024 году. Отходы будут перерабатывать на месте, для этого построят экотехнопарк.