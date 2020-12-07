В Иркутске задержали подозреваемых в поджоге жилого дома

ИРКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в поджоге жилого дома в Иркутске, говорится в сообщении прокуратуры по региону.

В воскресенье вечером в двухэтажном доме произошел пожар, 15 человек были эвакуированы. Переломы ног получила женщина, которая прыгнула со второго этажа.

"Сотрудниками полиции задержаны лица, подозреваемые в поджоге жилого дома. В настоящее время по факту пожара дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы Иркутска проводится проверка в порядке ст. 144 УПК РФ. Ход проверки поставлен на контроль прокуратуры", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 270 кв. м, произошло обрушение потолка над двумя квартирами на втором этаже, поврежден подъезд. Жильцы дома расселены к родственникам, им будет предоставлено жилье из маневренного фонда. Прокуратура района организовала проверку исполнения требований пожарной безопасности, жилищного законодательства.