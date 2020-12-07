В Усолье-Сибирском расширят перечень видов экономической деятельности для ТОР

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ /Иркутская область/, 7 декабря. / ТАСС/. Перечень видов экономической деятельности расширят для территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, чтобы привлечь больше инвесторов. Об этом в понедельник на совещании с депутатами заксобрания области сообщил мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин.

ТОР в Усолье-Сибирском, где за последние 10 лет закрылись два крупных промышленных предприятия, была создана в марте 2016 года. Крупнейшим резидентом является компания "Фармасинтез". Всего в ТОР зарегистрированы 12 резидентов, которые уже создали более 500 рабочих мест.

"Сегодня ведется работа по подготовке заявки о внесении изменений в постановление Российской Федерации о создании ТОСЭР в городе Усолье-Сибирское в части расширения видов экономической деятельности на территории города", - сказал Торопкин.

По словам мэра, в настоящее время "достигнуты определенные согласования", перечень будет расширен в 2021 году. В него войдет в том числе деятельность в сфере лесоустройства и лесопользования.

Сейчас в перечень видов экономической деятельности для ТОР в Усолье-Сибирском включено 21 направление. В их числе растениеводство, рыболовство, добыча полезных ископаемых, производство мебели, пищевых продуктов, бумаги, резиновых изделий, обработка вторичного сырья. Резиденты ТОР, занимающиеся этими видами деятельности, получают льготы по налогу на прибыль, имущество, земельному налогу.

О проблемах ТОР

Крупнейшим инвестором ТОР является компания "Фармасинтез", которая намерена построить в Усолье-Сибирском завод по производству фармсубстанций и лекарственных препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гепатитов и онкозаболеваний. По словам Торопкина, компания столкнулась с проблемой при реализации проекта: ей предоставлен в аренду участок площадью 160 га, 30 га из которых оказались заражены химическими отходами бывшего комбината "Усольехимпром", где ликвидируют крупный очаг химзагрязнения.

"Этот участок вычленяют из общей массы резидента, включают его в общий проект рекультивации Росатома, рекультивируют и передают обратно. На следующий год ["Фармасинтез"] делает проект на всю площадку, в 2022 году начнется строительство завода, которое позволит трудоустроить 2 500 человек", - сказал мэр.