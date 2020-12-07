Врачи в Красноярске вылечили 101-летнюю пациентку с COVID-19

КРАСНОЯРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Красноярские врачи вылечили пациентку 1919 года рождения, заразившуюся коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в региональном Минздраве.

"Она первоначально поступила в больницу скорой медицинской помощи (БСМП), а затем женщина была переведена в Красноярский краевой госпиталь ветеранов войн. Сегодня она выписывается", - сказал представитель министерства, уточнив, что она будет находиться под наблюдением поликлиники по месту жительству.

Как уточнил ТАСС и. о. начальника краевого госпиталя ветеранов войн Петр Вдовенко, женщина в возрасте 101 года поступила в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести. "Мы имеем опыт лечения гериатрических больных, потому что мы являемся гериатрическим центром Красноярского края. Мы умеем корректировать и лечить патологии, имеющиеся у пожилых больных. Пациентку готовим на выписку. От коронавирусной инфекции она вылечилась", - сказал Вдовенко.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 38,2 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции, выздоровели 30,7 тыс. человек, умерли 1,2 тыс. пациентов.