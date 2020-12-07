НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку по факту отравления детей в новосибирской гимназии №13, где проверка министерства образования Новосибирской области не обнаружила нарушений. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре по региону.

В субботу министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил ТАСС, что семеро учеников гимназии №13 Новосибирска обратились в поликлинику с симптомами отравления. В гимназии была проведена проверка, в ходе которой не было обнаружено серьезных нарушений. Дети по его словам, чувствуют себя нормально, госпитализация им не потребовалась. В свою очередь сайт "НГС Новосибирск" сообщил со ссылкой на родителей учеников гимназии, что отравившихся могло быть больше.

"Прокуратура проводит проверку гимназии в связи с отравлением", - сообщили в ведомстве.