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Прокуратура проводит проверку по факту отравления детей в новосибирской гимназии

Семеро учеников ранее обратились в поликлинику с симптомами отравления

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку по факту отравления детей в новосибирской гимназии №13, где проверка министерства образования Новосибирской области не обнаружила нарушений. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре по региону.

В субботу министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил ТАСС, что семеро учеников гимназии №13 Новосибирска обратились в поликлинику с симптомами отравления. В гимназии была проведена проверка, в ходе которой не было обнаружено серьезных нарушений. Дети по его словам, чувствуют себя нормально, госпитализация им не потребовалась. В свою очередь сайт "НГС Новосибирск" сообщил со ссылкой на родителей учеников гимназии, что отравившихся могло быть больше.

"Прокуратура проводит проверку гимназии в связи с отравлением", - сообщили в ведомстве.

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