Власти Новосибирской области прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 после Нового года

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирской области допускают введение новых ограничительных мер для избежания роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ после новогодних праздников, когда большинство жителей региона выйдет на работу. Об этом сообщил в понедельник во время оперативного совещания правительства губернатор региона Андрей Травников.

"Определенный рост эпиднагрузки произойдет, потому что в новогодние каникулы мы все активно поотдыхаем, поездим в гости, пообщаемся, повеселимся, 11 января вернемся в организованные коллективы, и, конечно, следует ожидать увеличения количества инфицированных коронавирусной инфекцией, так и возможно ОРВИ и гриппом. Поэтому я попросил Роспотребнадзор, Минздрав, оперативный штаб подготовить предложения, что следует дополнительно сделать, чтобы компенсировать возможный эпидудар, который нас может ожидать в январе", - сказал Травников.

В регионе новогодние корпоративы и детские праздники не отменяются, но будут проводиться с соблюдением противоэпидемиологических мер. Новогодние мероприятия, проходящие на предприятиях общепита вплоть до 15 января, могут посещать одновременно не более 50 человек.

По данным оперативного штаба на утро 7 декабря, в области зарегистрировано более 23,7 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. До конца года в области действует режим повышенной готовности, в рамках которого введен ряд ограничений. В частности, с 16 ноября в регионе прекратили работать фудкорты и расположенные в торговых центрах кинотеатры, с 00:00 до 08:00 запрещена работа ресторанов и ночных клубов, кроме кафе в аэропортах, гостиницах и на вокзалах.