Ученики 9-х и 11-х классов в Красноярске вернулись к очному формату обучения

КРАСНОЯРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Учащиеся 9-х и 11-х классов школ в Красноярске вернулись к очной форме обучения в понедельник. Об этом ТАСС сообщили в главном управлении образовании Красноярска.

"С сегодняшнего дня ученики 9-х и 11-х классов вернулись за парты. В очной форме они будут обучаться по основным предметам", - сказал собеседник агентства, уточнив, что по некоторым предметам школы могут сохранять онлайн-обучение.

Ранее Минобразования края рекомендовало с 7 декабря для учеников 9-х и 11-х классов в Красноярске организовать обучение в стандартном очном формате, в других муниципалитетах - вывести с дистанционного обучения учеников 5-х, 9-х и 11-х классов. В Железногорске, Зеленогорске и Сосновоборске из-за нестабильной эпидемиологической обстановки рекомендовано продолжить дистанционное обучение для 5-11-х классов. По данным министерства, более 70% школ края продолжают работать в очном режиме, также все ученики с первого по четвертый классы учатся очно.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 38,2 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 30,7 тыс. человек, умерли 1,2 тыс. пациентов.