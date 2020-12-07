В Красноярске мужчина случайно отравил сына жидкостью для электронных сигарет

КРАСНОЯРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Житель Красноярска отравил своего новорожденного сына, по ошибке дав ему жидкость для электронных сигарет. Об этом в понедельник говорится в сообщении управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Мужчина решил напоить сына укропной водой, которая содержалась в шприце и, перепутав шприц, дал ему несколько капель жидкости для электронных сигарет. После этого у новорожденного ухудшилось самочувствие. Мальчика незамедлительно доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Сейчас младенец уже дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает. СК начал проверку по факту отравления ребенка.