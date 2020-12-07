Омская прокуратура в 2020 году выявила около 700 нарушений законов о загрязнении воздуха

ОМСК, 7 декабря. /ТАСС/. Надзорные органы в 2020 году только в половине случаев смогли установить виновных в загрязнении воздуха в Омске, в атмосфере которого регулярно выявляется превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ. Как сообщила прокуратура Омской области, этому способствовали упущения, допущенные Росприроднадзором, Роспотребнадзором и региональным Минприроды, всего по результатам проверки выявлено почти 700 нарушений законов и принято более 250 актов прокурорского реагирования.

"В истекшем периоде 2020 г. сетью наблюдений в Омске, а также центром экологического мониторинга и оперативного реагирования Минприроды Омской области зафиксированы многочисленные факты превышений ПДК загрязняющих веществ. При этом только в половине случаев уполномоченными надзорными органами установлены лица, виновные в загрязнении атмосферного воздуха, чему в том числе способствовали упущения при реализации Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора, управлением Роспотребнадзора по Омской области и Министерством природных ресурсов и экологии Омской области надзорных полномочий", - сообщила прокуратура.

В частности, представили прокуратуры выявили факты несвоевременного принятия мер по установлению источников загрязнения атмосферы и некачественного проведения проверочных мероприятий, а также случаи, когда надзорные органы не принимали все необходимые меры по выявленным нарушениям, в том числе по пресечению эксплуатации незаконно используемых источников выбросов.

Проведенные прокуратурой надзорные мероприятия показали, что экологическая обстановка в Омске остается напряженной, сообщила пресс-служба. Эксперимент по квотированию выбросов идет с существенным отставанием от графика, какие-либо практические результаты до сих пор не получены, а комплексный план мероприятий по снижению воздействия на атмосферу осложняется отсутствием необходимого федерального финансирования.

Сама прокуратура проверила свыше 400 хозяйствующих субъектов, которые влияют на состояние воздуха, и выявила нарушения в более чем половине случаев: 41 организация производила выбросы в атмосферу, не имея на то специального разрешения, в 26 случаях источники загрязнения не были поставлены на учет, 113 организаций нарушили требования по организации снижения выбросов в период неблагоприятных метеоусловий. Всего по результатам проверки выявлено почти 700 нарушений законов и принято более 250 актов прокурорского реагирования.

Прокурор Омской области Николай Студеникин отметил необходимость дальнейшего увеличения количества постов наблюдения за состоянием атмосферы и расширения перечня контролируемых на них веществ. Он поручил подчиненным осуществлять постоянный контроль за деятельностью основных загрязнителей окружающей среды.