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Сотрудники ФСБ задержали в Красноярске сторонников террористов из Средней Азии

Один из них планировал выехать из России для участия в вооруженных столкновениях на стороне боевиков

КРАСНОЯРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Красноярске сторонников запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" из Средней Азии. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

"УФСБ России по Красноярскому краю пресечена деятельность сторонников террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", в состав которой входили граждане одной из среднеазиатских стран", - говорится в сообщении.

Один из участников был задержан в аэропорту Красноярска, он планировал выехать заграницу для участия в вооруженных столкновениях на стороне боевиков. Остальные члены организации задержаны по месту проживания. Число задержанных не уточняется.

Следственным отделом управления ФСБ возбуждены уголовные дела по ст. 205.3 ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности") и по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").

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