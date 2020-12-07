На Байкале планируют создать международный центр водных ресурсов

ИРКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ и компания En+ Group обсуждают сотрудничество по созданию международного центра водных ресурсов на промплощадке остановленного в 2013 году Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области. Об этом шла речь на совещании в Иркутске по вопросу развития города Байкальска и Байкальского региона, копия протокола мероприятия есть в распоряжении ТАСС.

"En+ в своей деятельности полностью поддерживает поставленные государством задачи по сохранению экологии и социально-стратегическому развитию Байкальского муниципального образования и Байкальского региона, в связи с чем выражает свою готовность реализовать масштабный инвестиционный проект в соответствии с требованиями законодательства, связанный с размещением международного центра водных ресурсов с сопутствующим многофункциональным кластером производственного, исследовательского, туристического и образовательного значения на бывшей производственной площадке БЦБК", - говорится в протоколе.

Как следует из документа, проработано несколько вариантов размещения центра водных ресурсов на промплощадке. Госкорпорация ВЭБ.РФ, которая является основным кредитором БЦБК, а также оператором разработки плана комплексного развития города Байкальска, готова содействовать En+ Group в реализации проекта, в частности, помочь с предоставлением земельного участка.

Из документа также следует, что правительство Иркутской области готово оказать содействие En+ Group в реализации проекта по созданию международного центра водных ресурсов, а также поддержать ВЭБ.РФ во всех мероприятиях по реализации проекта комплексного развития территории города Байкальска. Комментарием En+ Group ТАСС пока не располагает, в компании обещали подготовить пояснения относительно проекта по созданию международного центра водных ресурсов.

О БЦБК

БЦБК был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин. До 2024 года ликвидировать отходы должен Федеральный экологический оператор.

БЦБК находится в стадии банкротства. Его основным кредитором является ВЭБ.РФ. В настоящее время госкорпорация разрабатывает мастер-план комплексного развития Байкальска. В нем будет учтено развитие объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, а также туристический потенциал города. Отдельно будут учтены мероприятия по рекультивации территории БЦБК, сформированы отдельные проекты трансформации территории.

ВЭБ.РФ - российская государственная корпорация, основная задача которой - способствовать долгосрочному экономическому развитию России. В партнерстве с коммерческими банками ВЭБ.РФ занимается финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей.

Компания En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Является одним из крупнейших производителей в Иркутской области.