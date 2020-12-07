Подозреваемого в поджоге отделения полиции под Красноярском арестовали на два месяца

КРАСНОЯРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Суд Центрального района Красноярска арестовал до 4 февраля 2021 года подозреваемого в поджоге отдела полиции в селе Шалинское Манского района. Об этом сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.

В ночь на субботу мужчина бросил бутылку с горючей смесью в отдел полиции - короткое возгорание быстро потушили, подозреваемого задержали. Никто не пострадал.

"6 декабря 2020 года Центральный районный суд Красноярска избрал меру пресечения в отношении жителя Шалинское, подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт") - он пытался поджечь отдел полиции в селе Шалинское Манского района. К задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца - до 4 февраля 2021 года", - сообщил представитель суда, добавив, что "после вынесения решения суда о мере пресечения подозреваемому следствие переквалифицировало статью на п. "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство по мотивам политической ненависти")".

Как сообщал ТАСС источник в органах власти Манского района, задержанный 1989 года рождения ранее был судим. Несколько месяцев назад его уже задерживали сотрудники полиции за то, что он банками тушенки разбил витрины главного входа администрации района. Сумма материального ущерба, которую планируют взыскать власти с мужчины за разбитые витрины, составит порядка 400 тыс. рублей.