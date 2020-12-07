Суд удовлетворил иск о рекультивации загрязненной ГСМ земли на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Суд удовлетворил иск краевой прокуратуры к администрации села Хатанга и управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае о очистке и рекультивации 4 тыс. квадратных метров земли, загрязненных ГСМ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба прокуратуры края.

Как сообщалось ранее, в результате действия неустановленных лиц прошло опрокидывание емкости с нефтепродуктами. Площадь загрязнения составила 4,3 тыс. квадратных метров, ущерб составил 25,5 млн рублей. В ведомстве не уточнили, когда произошло загрязнение.

"В Красноярском крае судом удовлетворены требования прокурора об очистке и рекультивации загрязненного нефтепродуктами земельного участка площадью более 4 тыс. кв. м в сельском поселении Хатанга", - сообщили в прокуратуре.

Судом на ответчиков возложена обязанность в течение одного года после вступления решения суда в законную силу произвести очистку и рекультивацию загрязненных земельных участков. Судебное решение не вступило в законную силу.

Хатанга - один из самых отдаленных населенных пунктов Красноярского края. Село расположено на востоке полуострова Таймыр.