{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд удовлетворил иск о рекультивации загрязненной ГСМ земли на севере Красноярского края

В результате опрокидывания емкости с нефтепродуктами площадь загрязнения составила 4,3 тыс. кв. м

КРАСНОЯРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Суд удовлетворил иск краевой прокуратуры к администрации села Хатанга и управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае о очистке и рекультивации 4 тыс. квадратных метров земли, загрязненных ГСМ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба прокуратуры края.

Как сообщалось ранее, в результате действия неустановленных лиц прошло опрокидывание емкости с нефтепродуктами. Площадь загрязнения составила 4,3 тыс. квадратных метров, ущерб составил 25,5 млн рублей. В ведомстве не уточнили, когда произошло загрязнение.

"В Красноярском крае судом удовлетворены требования прокурора об очистке и рекультивации загрязненного нефтепродуктами земельного участка площадью более 4 тыс. кв. м в сельском поселении Хатанга", - сообщили в прокуратуре.

Судом на ответчиков возложена обязанность в течение одного года после вступления решения суда в законную силу произвести очистку и рекультивацию загрязненных земельных участков. Судебное решение не вступило в законную силу.

Хатанга - один из самых отдаленных населенных пунктов Красноярского края. Село расположено на востоке полуострова Таймыр.

Теги
РоссияКрасноярский край
На Алтае условно осудили воспитателя после падения ребенка из окна детсада
Суд установил, что женщина небрежно отнеслась к профессиональным обязанностям, не закрыв дверь в спальню на втором этаже, где было открыто окно
Читать полностью