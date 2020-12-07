Коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом в Кузбассе сократят почти на 10%

КЕМЕРОВО, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Кузбасса на фоне спада заражения коронавирусом в регионе приняли решение о сокращении коечного фонда ковидных госпиталей почти на 10% до 4,2 тыс. мест. Койки будут возвращены в стационары для оказания плановой медицинской помощи, сообщается на официальном сайте администрации правительства региона.

"Уже около месяца количество выздоровевших от коронавируса в Кузбассе стабильно больше, чем количество заболевших. Занятость коечного фонда в перепрофилированных стационарах падает: из 4 600 мест сейчас задействованы 3 400. Чтобы не ограничивать возможности для оказания плановой медицинской помощи, принято решение вернуть в обычный режим работы роддом Белова и еще несколько отделений в больницах региона", - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на аппаратном совещании в понедельник.