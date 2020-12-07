Вакцинацию от коронавируса в Кузбассе планируют начать 9 декабря

КЕМЕРОВО, 7 декабря. /ТАСС/. Кузбасс получил 1 тыс. доз вакцины "Спутник V" и готов начать вакцинацию от коронавируса населения в возрасте от 18 до 60 лет с 9 декабря, сообщается в понедельник на официальном сайте регионального правительства.

"В первую очередь прививку от коронавируса смогут поставить медицинские работники, педагоги, социальные работники и волонтеры. Основным условием для вакцинации является отсутствие антител, поэтому всех желающих сначала протестируют", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Алексея Цигельника.

Первая пробная партия вакцины от коронавируса из 15 доз поступила в Кузбасс в конце сентября, ей были привиты медики-добровольцы. После первого этапа вакцинации один из них заразился коронавирусом. В региональном Минздраве объяснили это тем, что вакцина является двухфазной и иммунитет в полной мере вырабатывается только после второй прививки.

По словам заместителя губернатора, также сейчас обсуждается решение о поставке в Кузбасс вакцины "Эпиваккорона", разработанной учеными центра "Вектор" в Новосибирске. Как только регион получит новую партию доз, будет решен вопрос о вакцинации граждан старше 65 лет. В медицинских организациях области подготовлены холодильные камеры, в которых можно разместить до 30 тысяч флаконов с вакциной. На случай поставки больших партий зарезервировано холодильное оборудование на промышленных и сельхозпредприятиях.

По данным регионального оперативного штаба на 7 декабря, в Кузбассе зарегистрировано 22 176 случаев заражения коронавирусом, в том числе 179 за минувшие сутки. Выздоровели 18 580 человек, 403 заразившихся умерли, остальные находятся под наблюдением медиков.